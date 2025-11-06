Actualité

Près de Lyon : un homme découvre des lingots d'or dans son jardin

  • par Loane Carpano

    • En creusant une piscine, un habitant de Neuville-sur-Saône a découvert des lingots et des pièces d'or enfouis dans son jardin.

    C'est une belle surprise que ce Lyonnais a découvert dans son jardin. Il y a quelques mois, un habitant de Neuville-sur-Saône a mis la main sur cinq lingots et de nombreuses pièces en or dans le jardin de sa maison. Selon le Progrès, l'homme serait tombé sur le butin d'une valeur de 700 000 euros, alors qu'il creusait pour construire une piscine.

    Vieux d'une vingtaine d'années, les lingots et pièces ont pu être conservés par l'heureux propriétaire car ils ne présentaient aucune valeur archéologique au yeux de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) et avaient été acquis de façon légale. Dans le cas contraire, le butin aurait pu être saisi par l'Etat.

    L'homme ignore néanmoins comment cet or est arrivé dans son jardin.

