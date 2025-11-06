Actualité
Le Groupama Stadium plein à craquer lors du match entre l’OL et Manchester United en Ligue Europa.

Les supporters du PSG interdits de déplacement à Lyon dimanche

  • par Vincent Guiraud

    • Les supporters de Paris Saint-Germain sont interdits de déplacement dimanche à Décines-Charpieu à l'occasion du match Lyon-PSG (20H45) pour la 12e journée de Ligue 1, selon un arrêté de la préfecture du Rhône.

    Cette mesure d'interdiction est motivée par "les fréquentes sources de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters du PSG lors de déplacements de l'équipe parisienne manifestés de façon récurrente aux abords des stades ou des centres-villes", selon le document consulté mercredi.

    L'antagonisme entre les supporters de l'OL et du PSG, causes de troubles à l'occasion de plusieurs rencontres entre les deux clubs est également mentionné par la préfecture. Celle-ci précise que la rencontre a été classée au niveau 5 sur 5 par la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) et a considéré qu'il existait un risque critique de troubles à l'ordre public et d'affrontement entre supporters lyonnais et parisiens.

    Le dispositif d'ordre public a été renforcé indique également l'arrêté évoquant "des mesures exceptionnelles".

    La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits dimanche de 8h00 à 24h00 dans le centre-ville de Lyon et aux abords du Groupama Stadium "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain où se comportant comme tel, portant notamment insigne, écharpe, vêtement ou drapeau aux couleurs du club", précise encore la préfecture.

    Le transport, la possession et l'utilisation de pétards ou autres engins pyrotechniques sont également proscrits ainsi que les objets pouvant être utilisés comme projectile et le transport de boissons alcoolisées.

    Près de Lyon : un homme découvre des lingots d'or dans son jardin

