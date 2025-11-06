Incendie à Saint-Priest : un jeune homme grièvement brûlé, dix familles relogées

Un feu s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans un immeuble du centre-ville de Saint-Priest. Deux personnes ont été blessées, dont un jeune homme en urgence absolue.

L’alerte a été donnée vers 3h40, au 17 rue Victor-Hugo, à Saint-Priest. Selon nos confrères du Progrès, un incendie s’est déclaré dans la cage d’escalier d’un immeuble, après qu’une gaine technique a pris feu. Rapidement, près de 70 sapeurs-pompiers de la Métropole de Lyon ont été mobilisés pour maîtriser les flammes et porter secours aux habitants.

Deux blessés ont été pris en charge : un enfant de 10 ans, légèrement brûlé et transporté à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron, et un jeune homme de 26 ans, plus grièvement touché, hospitalisé à Édouard-Herriot dans un état jugé critique.

Au total, une trentaine de personnes ont été évacuées. Dix familles, soit 25 personnes, ont dû être relogées par la mairie. Ce jeudi matin, une quinzaine de pompiers restaient encore sur place pour assurer la ventilation et prévenir toute reprise du feu.