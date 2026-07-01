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Ain : Claude Ballay prend la direction générale de SW France

  • par Marc-Antoine Galand

    • Le constructeur allemand SW (Schwäbische Werkzeugmaschinen) a nommé Claude Ballay à la tête de sa filiale française, basée dans l'Ain. Une arrivée qui accompagne le repositionnement du groupe vers le secteur aéronautique.

    Claude Ballay a pris ses fonctions de directeur général de SW France le 1er janvier 2026, comme l'a révélé Le Journal des entreprises. Par ailleurs, son périmètre dépasse largement l'Hexagone. En effet, il couvre également la Belgique, le Luxembourg, la Suisse romande, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.

    Implantée à Montluel depuis 2019, SW France est la filiale tricolore du groupe Schwäbische Werkzeugmaschinen. Ce constructeur de machines-outils, basé en Forêt-Noire, emploie ainsi plus de 1 000 salariés dans le monde pour un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 350 millions d'euros. À ce jour, le site aindinois compte une vingtaine de collaborateurs.

    L'arrivée de Claude Ballay coïncide d'abord avec une bascule stratégique. Historiquement, SW équipait les chaînes de production automobile en grande série. Toutefois, l'électrification du parc fragilise progressivement ce modèle. C'est pourquoi le groupe développe désormais des lignes automatisées flexibles, adaptées cette fois à l'aéronautique. À terme, sa filiale française vise même plus de 50 % d'activité dans ce secteur. Par conséquent, de nouveaux recrutements sont prévus à Montluel pour accompagner cette montée en charge.

    Quant au nouveau directeur, il évolue dans la machine-outil depuis près de trente ans. Successivement passé par Supfina, Junker et United Grinding, il devient directeur général de Heller France en 2017. Ensuite, il dirige pendant trois ans Heller Chine et ses 140 collaborateurs. Au final, un profil franco-germanique marqué par l'Asie, taillé pour les ambitions tricolores de SW.

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