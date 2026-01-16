Du 7 au 22 février prochain, le spectacle "Sacré cirque" sera proposé chaque jour au Cirque Imagine de Vaulx-en-Velin.

"Sacré cirque" revient au Cirque Imagine de Vaulx-en-Velin. Déjà proposé lors des dernières vacances de la Toussaint, le nouveau spectacle sera à nouveau joué lors des deux semaines des vacances de février. Du 7 au 22 février, le spectacle de deux heures sera ainsi proposé chaque jour à 14 h.

Au programme du spectacle, des acrobaties, des numéros aériens, et de la comédie, portés par des artistes venus des quatre coins du monde, dont entre autres, le recordman mondial de diabolo.

Les places pour le spectacle sont disponibles en ligne, à partir de dix-sept euros.

