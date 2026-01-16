Sans nouvelles depuis lundi, un habitant de Mions fait l’objet d’un appel à témoins lancé par la gendarmerie.

La gendarmerie a lancé un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante d’un habitant de Mions. Jean Fernandez, âgé de 63 ans et surnommé "Kiko", n’a plus donné signe de vie depuis la matinée du lundi 12 janvier. Depuis cette date, ses proches sont sans nouvelles et n’ont pas réussi à le joindre, ce qui a conduit les autorités à ouvrir des recherches.

L’homme mesure environ 1,70 m, est de corpulence normale, avec des yeux marron. Il présente une calvitie marquée sur le sommet du crâne et des cheveux poivre et sel sur les tempes. Le jour de sa disparition, il portait un jean bleu foncé, un pull gris ainsi qu’une doudoune noire.

Face à l’absence d’éléments permettant de localiser le sexagénaire, la Gendarmerie nationale appelle toute personne susceptible de l’avoir aperçu ou disposant d’informations utiles à se manifester. Les témoignages peuvent être transmis à la brigade de Mions au 04 72 90 17 70 ou en composant le 17.