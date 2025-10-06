Actualité
Illustration Police Municipale (@Vincent Guiraud)

Près de Lyon : quinze infractions routières relevées en une après-midi

  • par Loane Carpano

    • Le 30 septembre dernier, les gendarmes de la brigade de Tarare ont constatés quinze infractions sur la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne.

    Quinze infractions ont été constatées par les gendarmes de la brigade de Tarare dans l'après-midi du 30 septembre, sur la commune de Saint-Clement-sur-Valsonne. Sur réquisition de la procureure, un dispositif de contrôle radar avait été mis en place, afin de sensibiliser les conducteurs sur l'axe connu pour être accidentogène.

    Au total : quinze infractions ont été relevées. Parmi elles, onze concernaient des excès de vitesse supérieurs à 20km/h au-dessus de la limite autorisée. Trois relevaient quant à elles du non-respect des distances de sécurité.

    Excès de vitesse et retrait de permis

    Lors du contrôle, un motard roulant à 156 km/h au lieu de 80km/h a été arrêté. Son deux-roues a immédiatement été placé en fourrière, tandis que son permis lui a été retiré.

    La gendarmerie du Rhône précise que de nouvelles opérations similaires devraient régulièrement avoir lieu, afin de lutter efficacement contre l'insécurité routière.

    Lire aussi :

    à lire également
    Dermatose nodulaire bovine : la zone de protection levée dans deux départements

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Près de Lyon : quinze infractions routières relevées en une après-midi 10:58
    Dermatose nodulaire bovine : la zone de protection levée dans deux départements 10:10
    David Kimelfeld prêt à jeter l'éponge en vue des échéances électorales de 2026 09:38
    Place des Terreaux @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : 500 personnes réunies en hommage aux victimes du 7 octobre 2023 08:59
    Toujours invaincue en championnat, l'Asvel s'impose à Saint-Quentin 08:22
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne à moyenne ce lundi 08:00
    L'OL renversé par Toulouse, premier couac de la saison au Groupama 07:32
    Lyon soleil
    Un lundi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus 07:12
    Raphael Michaud urbanisme
    "On arrête de dire que le béton palliera toutes les lubies des architectes" 07:00
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Deux hommes interpellés après un vol à l'arraché à Lyon 05/10/25
    L'homme recherché dans le 3e arrondissement de Lyon a été interpellé 05/10/25
    Run in Lyon
    Run in Lyon : les résultats des courses 05/10/25
    Centre commercial Part-Dieu
    Le mouvement Bloquons Tout à l'origine d'une odeur nauséabonde au centre commercial de la Part-Dieu 05/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut