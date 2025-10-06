Le 30 septembre dernier, les gendarmes de la brigade de Tarare ont constatés quinze infractions sur la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne.

Quinze infractions ont été constatées par les gendarmes de la brigade de Tarare dans l'après-midi du 30 septembre, sur la commune de Saint-Clement-sur-Valsonne. Sur réquisition de la procureure, un dispositif de contrôle radar avait été mis en place, afin de sensibiliser les conducteurs sur l'axe connu pour être accidentogène.

Au total : quinze infractions ont été relevées. Parmi elles, onze concernaient des excès de vitesse supérieurs à 20km/h au-dessus de la limite autorisée. Trois relevaient quant à elles du non-respect des distances de sécurité.

Excès de vitesse et retrait de permis

Lors du contrôle, un motard roulant à 156 km/h au lieu de 80km/h a été arrêté. Son deux-roues a immédiatement été placé en fourrière, tandis que son permis lui a été retiré.

La gendarmerie du Rhône précise que de nouvelles opérations similaires devraient régulièrement avoir lieu, afin de lutter efficacement contre l'insécurité routière.

