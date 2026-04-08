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Près de Lyon : poursuivis sur 70 kilomètres, deux motards arrêtés après un rodéo sauvage

  • par Romain Balme

    • Ce dimanche 5 avril, deux motards s'adonnant à plusieurs infractions routières ont été poursuivis par les forces de l'ordre à partir de Lyon. Agés de 21 et 23 ans, ils ont été interpellés dans la Drôme.

    C'est une vraie course poursuite qui s'est déroulée ce dimanche 5 avril. Sur les 70 kilomètres de l'autoroute A7 reliant Lyon à La Roche-de-Glun (Drôme), deux motards au comportement dangereux ont été coursés par les forces de l'ordre. Les deux fuyards étaient au volant d'une Yamaha Tracer et d'une BMW R1250 GS. 

    Selon une information du Dauphiné Libéré, ils ont commis plusieurs infractions comme une vitesse trop élevée, des figures sur des roues arrières ou encore des dépassements dangereux.

    Des habitués de rodéos urbains

    Les forces de l'ordre ont dû s'y prendre à deux fois avant d'intercepter les malfrats. Au niveau de l’aire de Roussillon, en Isère, les deux motards ont refusé de s’arrêter. Ils ont finalement pu être interpellés dans la Drôme, au nord de Valence.

    Les deux suspects sont des habitués de rodéos urbains. Dans leurs téléphones des vidéos et photos de cette pratique à Lyon, Bron et Saint-Priest ont été retrouvées, datant du week-end dernier. Convoqués devant le tribunal en juin prochain, les deux motards, âgés de 21 et 23 ans, n'avaient plus leur permis.

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