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3e édition de Show les Pentes à Lyon. Capture d’écran

Lyon : l’événement Show les Pentes de retour à la Croix-Rousse le 23 mai

  • par C.M.

    • La 3e édition de l’événement Show les Pentes se déroulera le samedi 23 mai dans le quartier de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement de Lyon.

    C’est une journée riche en animations qui attend les habitants du quartier de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement de Lyon. Le samedi 23 mai se tiendra en effet la 3e édition de l’événement Show les Pentes. Organisé par l’association La Vitrine des Pentes, en collaboration avec My Presqu’île, et avec le soutien de la Ville de Lyon, Show les Pentes promet de transformer le quartier en "un véritable terrain d’expression à ciel ouvert".

    Au programme des ateliers, des démonstrations, des immersions dans des ateliers, un open-air place Sathonay avec DJ-set, battle de danse et snack (12h/23h), mais aussi un grand défilé à partir de 16 heures.

    Dans le détail, créateurs et artisans investiront la rue des Capucins, rue Romarin, rue Sergent Blandan, rue Sainte-Catherine, rue Saint-Polycarpe, rue Terraille, la montée de la Grande Côte, rue Louis Vitet, rue Ste Catherine, rue d’Algérie, rue Joseph Serlin et la place du Griffon de 10 heures à 19 heures, ainsi que le passage Thiaffait et la rue René Leynaud de 10 heures à 20 heures.

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