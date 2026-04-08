Près de Lyon : les manchots de retour au parc des Oiseaux

Absents depuis 2024 au parc des Oiseaux, les manchots font leur retour sur le site. Sept nouveaux pensionnaires pourront profiter d'une crique rénovée afin d'encaisser les fortes chaleurs.

Ils avaient disparu depuis 2024 du parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes, dans l'Ain. Les manchots sont enfin de retour alors que le parc rouvre ses portes pour la saison. Qui dit nouveaux pensionnaires, dit forcément infrastructure d'accueil adaptée. Ainsi les sept nouveaux manchots Humboldt (du nom de ce naturaliste allemand) originaires d'Amérique du Sud vont être peu à peu introduits au sein de la crique.

Pour l'heure, ils sont installés dans leur futur abri d'hiver, sous l'oeil des soigneurs, afin qu'ils s'acclimatent à leur nouvel environnement. A noter que "d'autres individus viendront bientôt compléter la colonie" assure le parc des Oiseaux dans un post Facebook.

Selon nos confrères d'Actu Lyon, la crique des manchots a dû subir des travaux d'ampleur, d'où le transfert des manchots dans d'autres parcs zoologiques en Europe. L'objectif, adapter l'infrastructure pour garantir le bien-être des manchots notamment dans les périodes de fortes chaleurs. De ce fait, les surfaces minéralisées ont été étendues, les nichoirs déplacés, et un abri tempéré a aussi été créé.