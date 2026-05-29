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Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel poussée au match 3 par Cholet en quart de finale

  • par LR

    • Cholet a parfaitement relevé la tête jeudi contre l'Asvel (77-65, 67-75 à l'aller), poussée à un troisième match en quarts de finale du championnat de France de basket.

    Alors que les Villeurbannais avaient l'occasion de valider leur place dans le dernier carré, contre Strasbourg ou Paris, les hommes de Pierric Poupet ont perdu le fil à l'extérieur et encaissé une quatrième défaite face à leur bête noire de la saison. La décision sera finalement rendue samedi, du côté de Villeurbanne dans cette série au meilleur des trois rencontres, pour savoir qui rejoindra Monaco et Nanterre, déjà qualifiés.

    Dans leur antre de La Meilleraie, les Choletais ont haussé le ton en cours de deuxième quart-temps, avant de poursuivre leur montée en puissance dans le deuxième acte. Aussi bien dans le troisième que le quatrième quart-temps, les coéquipiers de Gérald Ayayi (16 pts, 4 passes) ont bien mieux commencé que leur adversaire du jour, souvent amené à user de tentatives à trois points sans succès.

    À la faveur d'un 13-2 à l'entrée des dix dernières minutes, dont un shoot crucial d'Ayayi (66-51), les Choletais ont clairement dessiné leur succès. Et gardé leurs espoirs intacts.

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