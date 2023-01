Près de Lyon : les 19 skieurs français sélectionnés pour les Mondiaux de Méribel-Courchevel

(Photo by François-Xavier MARIT / AFP)

La Fédération française de ski (FFS) vient de dévoiler une liste de 19 skieurs français qui participeront aux Championnats du monde de ski alpin de Méribel-Courchevel du 6 au 19 février.

L’équipe de France sera représentée cette année par 19 skieurs et skieuses lors des Championnats du monde de ski alpin de Courchevel-Méribel. Du 6 au 19 février 2023, ils vont essayer d’aller chercher la plus belle des médailles en terre promise.

Du beau monde avec la sélection

Sans surprise, figure dans cette liste Clément Noël, champion olympique 2022 de slalom et seul français vainqueur en Coupe du monde cet hiver. De son côté Alexis Pinturault, vainqueur de la Coupe du monde 2020-2021 sera aussi de la partie. Le double champion du monde 2021 ( slalom géant et parallèle) Mathieu Faivre et la double championne du monde du slalom géant Tessa Worley (2013,2017) essayeront eux aussi de glaner un nouveau titre.

Avec de nouvelles têtes

Marie Lamure, 21 ans, Chiara Pogneaux, 20 ans et encore Anouck Errard, 23 ans, participent-elles à leurs tout premiers mondiaux. Quoi de mieux que de les commencer à la maison.

🔜🇫🇷 @CM_2023

Découvrez les sélections tricolores pour les Championnats du Monde de Ski Alpin en France !https://t.co/BT5P94os9q pic.twitter.com/XgwnQtDViO — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) January 30, 2023

Cette année, la FFS dispose d’un quota de 24 skieurs et skieuses. Des blessures viennent aussi gâcher la fête comme celle de Thibaut Favrot, Mathieu Bailet et Victor Muffat-Jeandet. La liste n’est pas encore au terminé, elle sera au complet après le slalom de Chamonix, dernière épreuve de Coupe du monde masculine avec les mondiaux de Courchevel-Méribel.

La sélection française chez les femmes :

Clara Direz

Doriane Escané

Anouck Errard

Coralie Frasse-Sombet

Laura Gauché

Marie Lamure

Romane Miradoli

Nastasia Noens

Chiara Pogneaux

Karen Smadja Clément

Tessa Worley

La sélection française chez les hommes :