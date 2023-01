Rappel de saumons vendus chez Leclerc et Carrefour à Lyon

En raison d'un risque de listeria, les magasins français Leclerc et Carrefour appellent les consommateurs à rapporter leur saumon dans les points de vente.

Le site Rappel Conso relaie un rappel produit, lundi 30 janvier, pour du saumon fumé vendu à travers la France par les marques distributeurs de E.Leclerc et Carrefour, en raison d’un risque de présence de listéria monocytogenes.

Deux marques concernées

Deux marques de saumon fumé font l'objet d'un "rappel conso". Il s'agit du "Saumon fumé bio 2 tranches 80g" et du "Saumon fumé bio 4 tranches 140g" de la marque Carrefour Bio, des lots 01236020 et 01336020, dont les dates limite de consommation sont à chaque fois le 19/01/2023. La date de fin de la procédure de rappel est prévue le 15 février. L'autre produit concerné, Saumon fumé élevé en Norvège ASC - 8 tranches - 300g de la Ronde des mers, vendu chez Leclerc a une date limite de consommation comprise entre le 23/01/2023 et le 29/01/2023 (lot 01436020). Les Lyonnais doivent retourner leurs produits avant le 28 mars. Les personnes qui présentent des maux de tête, des courbatures et de la fièvre sont invitées à consulter leur médecin.