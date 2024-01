Coupe du monde de ski alpin : deux épreuves annulées en raison du redoux

Les températures trop élevées pour la saison et le manque de neige ont eu raison de plusieurs épreuves de la Coupe du monde de ski alpin qui devait se tenir les 2 et 3 février à Chamonix.

Le comité d'organisation l'a annoncé hier soir. Deux des trois épreuves messieurs de la Coupe du monde de ski alpin Kandahar sont annulées. Elles devaient avoir lieu le week-end prochain, les 2 et 3 février. Les organisateurs ont expliqué dans un communiqué que les épreuves ne pouvaient pas se tenir en raison des températures trop élevées en Haute-Savoie.

La sécurité des skieurs compromise

"Face aux épisodes de pluie et de chaleur extrême de ces 7 derniers jours, tous les stocks de neige ont été mobilisés pour maintenir la piste et les installations en état de fonctionnement. Malheureusement, les températures anormalement plus élevées que celles annoncées et les prévisions météorologiques de la semaine prochaine encore plus extrêmes annulent toutes capacités supplémentaires pour proposer une piste de vitesse sécurisée", précisent-ils. Selon eux, le maintien de ces épreuves pourrait impacter la sécurité des skieurs.

Le slalom du dimanche 4 février est, quant à lui, maintenu.