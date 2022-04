Attention aux orages dans la région. Quatre départements sont placés en vigilance jaune "orages" ce mercredi.

Il s'agit des départements de la Drôme, de l'Ardèche, de la Haute-Loire et du Cantal.

Météo France place la Drôme en vigilance orages à partir de ce mercredi 13h.

"Au fil de l'après-midi (de mercredi) sur le Massif central et jusqu'à l'ouest de la Provence, les averses se renforcent, sont parfois orageuses et deviennent de plus en plus fréquentes", explique Météo France.