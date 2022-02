Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le maire de Grigny Xavier Odo a dénoncé avec colère l’agression dont il a été victime ce jeudi 17 février alors qu’il était en déplacement sur le marché de sa commune. Deux agents municipaux et un autre élu ont également été menacés par un homme armé d’un couteau, il a été arrêté.

Après l’agression du maire du 8e arrondissement Olivier Berzane, victime d’un jet de bombe à eau le 4 février, un autre maire de la Métropole de Lyon a été malmené jeudi 17 février en fin de matinée. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le maire de Grigny (LR) dénonce avoir été victime "d’une abjecte agression sur la place du marché". Alors qu’il échangeait avec des habitants de sa ville, il semble que Xavier Odo ait été pris à parti par un homme et qu’après avoir essayé de dialoguer avec lui, comme il le rapporte, ce dernier l’a "violemment frappé au visage", "sans aucune raison apparente".

Un homme armé d'un couteau

L’homme en question, qui selon le maire "était porteur d’un couteau", aurait ensuite insulté et menacé de mort l’édile, un autre élu et deux agents municipaux avant d’être interpellé par les forces de l’ordre. Il apparaît que le suspect était déjà connu des services de la ville qui l’avaient "accompagné, et ce depuis de nombreuses années sur plusieurs sujets", précise l’édile de la commune située au sud de Lyon. Il aurait également déjà fait l’objet de plaintes pour des dégradations et l’agression d’agents municipaux.

Ce n’est pas la première fois que Xavier Odo est la cible de menaces, au mois d’octobre 2020 il avait vu son domicile être recouvert de tags menaçants. Sur ses réseaux sociaux, le maire dit attendre "que la Justice fasse son travail pour protéger les agents communaux, les citoyens et les élus, victimes des dérives d’un petit nombre d’individus, souvent défavorablement connus des services de police".

À la suite de cette agression il a reçu le soutien de plus maires ou députés de Lyon et du Rhône, parfois eux-mêmes victimes de menaces ces derniers mois et qui dénoncent cette nouvelle agression.

J’apporte mon total soutien à @XavierODO, son collègue élu et les agents municipaux concernés par cette agression inacceptable qui doit être condamnée avec la plus grande fermeté. L’auteur ayant été arrêté (bravo à la @PoliceNat69 ) c’est à la justice de se prononcer ! @BFMLyon https://t.co/dxFAqOgPQ0 — Jean-Luc FUGIT (@Jean_LucFUGIT) February 17, 2022

Tous les actes de violence à l’encontre des élus de la République sont inacceptables et ne peuvent être tolérés. Soutien à Xavier Odo. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) February 18, 2022

Je t’apporte tout mon soutien cher @XavierODO après cette nouvelle agression. Ces actes ne doivent plus continuer d’avoir lieu envers les élus de la République. J’espère une sanction exemplaire ! ! https://t.co/CnhVxLklG6 — LaurenceFautra (@FautraLaurence) February 18, 2022

