Près de Lyon : la circulation TER perturbée après une tentative de suicide

Tôt ce lundi matin, la circulation des trains a été interrompue entre Saint-Étienne - Lyon et Vienne - Lyon à la suite d'une tentative de suicide avortée. Le trafic a pu reprendre aux environs de 8 heures.

Le pire a sûrement été évité ce lundi 23 janvier. Aux environs de 7 heures, les services de la SNCF Auvergne-Rhône-Alpes dévoilaient une interruption du trafic TER entre Lyon et Vienne ainsi que Lyon et Saint-Etienne après qu’une personne ait été heurtée par un train entre Saint-Fons et Feyzin, dans la Métropole de Lyon.

Pas de blessé

Contactés, les sapeurs-pompiers nous ont finalement précisé avoir demandé l’interruption du trafic SNCF en raison d’une tentative de suicide peu avant 6 heures au niveau d’un pont. Arrivés sur place, les secouristes ont réussi à prendre en charge la personne avant qu’elle ne passe à l’acte. "Une personne qui voulait sauter d'un pont n'a pas sauté", nous a expliqué un responsable du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).

Contrairement à l’information communiquée par la SNCF, une personne n’a donc pas été heurtée par un train. La personne secourue sur le pont a été transportée dans un centre hospitalier et la circulation des trains a pu reprendre progressivement peu avant 8 heures.