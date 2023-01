Procès Axelle Dorier : trois hommes jugés à Lyon après des violences au tribunal

La fin du procès dans l’affaire de la mort d’Axelle Dorier avait donné lieu à des échauffourées dans le hall de la cour d’assises. Trois hommes seront jugés ce lundi 23 janvier.

À l’annonce du verdict à l’issue du procès de l’affaire Axelle Dorier, une scène surréaliste s’était déroulée dans la salle des pas perdus de la cour d’assises de Lyon. Plusieurs individus, qui pourraient appartenir à l’entourage des deux accusés, avaient tenté de pénétrer dans la salle d’audience une fois celle-ci terminée.

Lire aussi : Procès Axelle Dorier : le verdict est tombé pour les deux accusés

5 jours d'ITT pour un policier blessé

Empêchés d’entrer par des policiers, le procès s’étant terminé, certains en étaient alors venu aux mains avec les agents, deux d’entre eux recevant des coups. Frappé au visage, l’un des policiers a notamment reçu cinq jours d’ITT, d'après Matthieu Valet, porte-parole du Syndicat Indépendant des Commissaires de police (SICP). Selon nos confrères du Progrès, un coup de poing lui aurait cassé quatre dents.

Hier soir, des #policiers de #Lyon protégeaient le tribunal pour que la #justice puisse être rendue dans l’affaire #AxelleDorier.

Soutien aux 2 #policiers frappés par les proches des accusés.

Un agent s’est vu prescrire 5 jours d’ITT.

2 personnes ont été interpellées ce matin. — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) January 21, 2023

Trois hommes arrêtés samedi et dimanche à Meyzieu, Vaulx-en-Velin et Décines-Charpieu avaient été placés en garde à vue dans le week-end pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique. Ils seront jugés ce lundi 23 janvier en comparution immédiate. D’après le quotidien régional, leur avocat n’est autre que Me Versini, l’avocat de la partie civile dans le procès Dorier.