Près de Lyon, il refuse d’obtempérer et percute plusieurs véhicules 

Jeudi 22 février, un homme a pris la fuite devant les forces de l’ordre sur le périphérique Laurent Bonnevay près de Lyon. Il a été interpellé après avoir percuté volontairement plusieurs voitures.

Les faits se sont déroulés sur le périphérique Laurent Bonnevay entre Villeurbanne et Lyon jeudi 22 février aux alentours de 19h30. Un homme était aperçu par la police ayant une conduite "dangereuse." Le conducteur du véhicule refusait d’obtempérer et continuait sa course, bientôt bloquée par la circulation au niveau de la sortie Croix Luizet.

Il percute plusieurs véhicules

Tentant d’échapper à tout prix aux forces de l’ordre, le suspect a alors percuté volontairement plusieurs véhicules, faisant deux blessés "très légers", indique le parquet de Lyon. Les deux victimes ont été prises en charge par les pompiers. Le conducteur du véhicule a été quant à lui interpellé et placé en garde à vue. Le suspect est un Stéphanois âgé de 31 ans, "très défavorablement" connu des services de police. Il a reconnu les faits lors de son audition.

L’enquête a pu établir que le véhicule avait été volé grâce notamment à la découverte de documents administratifs et d’une clé n’appartenant pas au suspect. Ce dernier a été présenté au parquet de Lyon ce lundi en vue d’une comparution immédiate.