Retirée en juillet dernier, la statue de la place Bellecour devrait reprendre sa place à la fin du mois d'avril. L'équipe de Lyon Capitale a pu constater l'avancée de sa rénovation.

Lundi 26 février, peu après 14 heures, les vacanciers sont nombreux à fouler la place Bellecour. Mais tandis qu'ils profitent du soleil, un bruit continu résonne sous l'immense tente qui trône au centre de la place. Cachée dessous, la célèbre statue équestre de Louis XIV, installée là il y a près de 200 ans. Sous les bâches blanches qui volent au vent, quatre ouvriers s'affairent. Tandis que deux d'entre eux travaillent sur le socle de l'œuvre, Clara et son collègue peaufinent son patinage à l'aide d'un chalumeau. La jeune femme chauffe ainsi le bronze de la statue avant de le cirer et de répéter l'opération, lui redonnant sa couleur verte d'antan.

Les ouvriers utilisent un chalumeau et de la cire pour patiner le cheval en bronze.

Un fin de chantier en avril

Voilà sept mois que la statue de la plus grande place de Lyon se refait une beauté. Déposée le 12 juillet dernier, elle fait travailler chaque jour un minimum de quatre artisans, soucieux de lui rendre sa splendeur. "Le travail est terminé sur la structure intérieure et là on en est aux étapes de finitions", confie Clara, patineuse aux Ateliers Saint-Jacques. "La statue n'était pas en très mauvais état mais de l'eau stagnait dans le fond, au niveau du ventre du cheval, ce qui a abimé la structure". Ce problème étant réglé, les ouvriers se chargent donc de patiner le bronze. Il s'agit ici d'oxyder le métal, à l'origine doré, pour le verdir et homogénéiser sa couleur. Une tâche qui prend du temps puisque la patine change en fonction du temps et de l'humidité.

"La statue n'était pas en très mauvais état mais de l'eau stagnait dans le fond, au niveau du ventre du cheval, ce qui a abimé la structure" Clara, patineuse aux Ateliers Saint-Jacques Tweet

Chargée de superviser les travaux, la Métropole annonce ainsi une remise en place de la statue d'ici fin avril. Son socle, ayant été endommagé par l'usure du temps, est également en rénovation. Les ouvriers s'occupent ainsi de le renforcer pour qu'il puisse soutenir l'œuvre de 9,5 tonnes. Ils recourent pour cela à la méthode du bouchonnage. "On perce des trous dans le socle pour ensuite les remplir de résine. Ça vient consolider le tout", explique Gaëtan, artisan sur le chantier. Des travaux de rénovation colossaux qui auront coûté 1,4 million d'euros.

Gaëtan perce des trous dans le socle de la statue pour colmater les fissures avec de la résine.

Le socle de la statue est fissuré et demande un important travail de consolidation.

