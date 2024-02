Dans un courrier adressé aux maires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez a expliqué renoncer à sortir du dispositif Zéro artificialisation nette des sols. L'opposition n'a pas tardé à critiquer vivement ce volte face.

Une "manœuvre politicienne" pour les écologistes. Une "utilisation opportuniste des enjeux environnementaux à des fins politiques" pour les socialistes. Quelques jours après l'annonce de Laurent Wauquiez de renoncer à sortir la région Auvergne-Rhône-Alpes du dispositif ZAN, l'opposition au président LR de Région a réagi à ce volte-face.

Wauquiez assure avoir obtenu des concessions, l'État réfute

Dans un courrier daté du 19 février dernier et adressé aux maires de la Région, Laurent Wauquiez avait justifié cette décision en avançant que le gouvernement, à l'origine de cette loi qui impose notamment aux collectivités locales une réduction de 50% du rythme d'artificialisation des sols et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2031, aurait consenti à "un important infléchissement sur les différents points d'alerte".

"Laurent Wauquiez met en lumière son irresponsabilité" Groupe Socialiste, Ecologiste et Democrate à la Région Auvergne-Rhône-Alpes Tweet

Une justification démentie par l'entourage du ministre de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique qui explique que si le ministre Christophe Béchu et Laurent Wauquiez échangent régulièrement sur la question, aucun "fléchissement" n'a été accordé au président d'AURA sur la loi "climat et résilience" et le dispositif ZAN qu'elle porte.

"A la recherche du buzz médiatique pour relancer sa candidature à l’élection présidentielle, Laurent Wauquiez avait annoncé avec tambours et trompettes le retrait de la région Auvergne-Rhône-Alpes du dispositif ZAN, en se présentant comme un défenseur des territoires ruraux" a réagi le groupe socialiste à la Région. Avant de poursuivre : "En agissant de la sorte, Laurent Wauquiez a abaissé les fonctions de président de Région puisqu’il n’a rien obtenu de la part du gouvernement. En s'écartant des valeurs républicaines et en agitant le miroir aux alouettes auprès des élus locaux, Laurent Wauquiez met en lumière son irresponsabilité et son utilisation opportuniste des enjeux environnementaux à des fins politiques."

Du côté des Écologistes, qui avaient vivement critiqué, en septembre dernier, la volonté du président LR de sortir la Région du ZAN, ce changement d'avis, qualifié de "manœuvre politicienne pour sortir la tête haute d'une bataille perdue d'avance" fait également réagir. "Ce bras de fer inutile mené avec l’Etat, que les Écologistes avaient dénoncé dès le départ, laisse les élus notamment de la ruralité dans la plus grande détresse, Laurent Wauquiez leur ayant fait perdre un temps précieux pour aménager leur ZAN avant le mois d’octobre 2024" explique le groupe écologiste à la Région.

"Démagogique et climatopopuliste"

"Le cynisme de Laurent Wauquiez l’amène à recommander aux maires de revenir dans un processus duquel il les avait écartés de manière totalement démagogique et climatopopuliste" tacle encore Pierre-Henri Janot, conseiller régional écologiste de l'Isère.

En novembre dernier, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, avait menacé la Région de lui retirer ses prérogatives pour imposer "de façon uniforme et directe" des changements aux élus locaux si la collectivité présidée par Laurent Wauquiez refusait de faire appliquer la loi "climat et résilience". Une menace qui a peut-être joué dans la décision du président LR de faire machine arrière sur la question.