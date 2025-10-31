Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Près de Lyon : deux adolescentes percutées à la sortie d'une fête foraine

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 30 octobre en soirée, deux adolescentes ont été percutées par une voiture alors qu'elles sortaient de la fête foraine de Villefranche.

    Un grave accident s'est produit jeudi 30 octobre aux abords de la fête foraine de Villefranche. Aux alentours de 19 h 30 deux jeunes filles, âgées de douze et treize ans, se sont fait percuter par une automobiliste alors qu'elles traversaient le boulevard Jean-Jaurès.

    Selon les informations du Progrès, la conductrice d'un certain âge n'aurait pas aperçu le groupe de piétons et auraient percuté les deux dernières du groupe. Les deux filles auraient été trainées sur plusieurs mètres avant que la voiture ne s'arrête.

    Blessées, les deux adolescentes ont rapidement été prises en charge par les secours. Si leur pronostic vital n'est pas engagé, l'une des deux victimes souffrirait d'une blessure au bassin.

    Lire aussi :

    à lire également
    Lyon : 3 000 personnes réunies pour le premier événement de la Fiducial Asteria

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Près de Lyon : deux adolescentes percutées à la sortie d'une fête foraine 17:05
    Lyon : 3 000 personnes réunies pour le premier événement de la Fiducial Asteria 16:35
    Pénélope Leprévost sur Flora de Mariposa
    Equita Lyon : le plus grand salon du cheval d'Europe en vidéo 16:30
    À pied ou à vélo, neuf parcours du Haut-Bugey sont labellisés Handi'Spot 16:00
    Richard Sève
    La Maison Sève remporte deux récompenses au salon du chocolat 15:23
    d'heure en heure
    Easy Jet @Kenfilding
    EasyJet dessert cinq nouvelles destinations au départ de Lyon 15:09
    Le Département du Rhône lance plusieurs chantiers routiers du 3 au 9 novembre 15:01
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 31 octobre au 2 novembre 14:45
    Dermatose bovine : "Ce qui nous importe, c'est de rouvrir les marchés" 14:32
    Moral en berne chez les patrons de TPE : 88 % ne font pas confiance au gouvernement 14:10
    Haute-Savoie : un château sélectionné au Loto du patrimoine s'effondre 13:26
    Théâtre au Radiant-Bellevue : Iphigénie’s not dead ! 12:50
    Les expos à ne pas rater à Lyon 12:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut