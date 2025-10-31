Jeudi 30 octobre en soirée, deux adolescentes ont été percutées par une voiture alors qu'elles sortaient de la fête foraine de Villefranche.

Un grave accident s'est produit jeudi 30 octobre aux abords de la fête foraine de Villefranche. Aux alentours de 19 h 30 deux jeunes filles, âgées de douze et treize ans, se sont fait percuter par une automobiliste alors qu'elles traversaient le boulevard Jean-Jaurès.

Selon les informations du Progrès, la conductrice d'un certain âge n'aurait pas aperçu le groupe de piétons et auraient percuté les deux dernières du groupe. Les deux filles auraient été trainées sur plusieurs mètres avant que la voiture ne s'arrête.

Blessées, les deux adolescentes ont rapidement été prises en charge par les secours. Si leur pronostic vital n'est pas engagé, l'une des deux victimes souffrirait d'une blessure au bassin.

