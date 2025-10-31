Jeudi 30 octobre, 3 000 spectateurs ont assisté au tout premier événement de la Fiducial Asteria à Décines.

Jeudi 30 octobre, la nouvelle salle Fiducial Asteria a accueilli son tout premier événement à Décines. Collée à sa grande soeur LDLC Arena, la petite salle a réuni près de 3 000 spectateurs lors d'une "Ed banger party" inaugurale. Etaient de la partie, les labels les plus influents de la scène électro : BusyP, Kungs et Tatyana Jane.

Pour rappel, la salle appartenant au groupe Fiducial et à la société ThrillStage a été pensée pour accueillir de petits concerts avec ses 3 500 places. Cette dernière accueillera prochainement le duo français de mudique électronique Kompromat le 30 janvier, le groupe de rock-métal, Avatar, le 2 mars, ou encore le célèbre duo de DJ français, Offenbach, le 21 février.

