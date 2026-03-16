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A7 : cinq blessés après un accident dans le sens Marseille-Lyon

  • par Romain Balme

    • Une collision a eu lieu ce dimanche après-midi, entre deux véhicules. 5 blessés légers sont à déplorer.

    Les faits se sont déroulés ce dimanche 15 mars aux alentours de 16 h 30. Selon nos confrères du Progrès, un accident a eu lieu sur l'autoroute A7 dans le sens sud-nord (Marseille-Lyon) à hauteur de Ternay.

    La collision a impliqué deux véhicules légers et cinq personnes ont été légèrement blessées. A noter que pompiers, patrouilleurs autoroutiers et forces de l'ordre ont été mobilisés sur place. Des voies de circulation ont été temporairement fermées le temps que les secours interviennent.

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