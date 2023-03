Précarité étudiante et réforme des retraites, les étudiants de Lyon se mobilisent

Alors que les deux campus de l'Université de Lyon 2 étaient bloqués ce matin, le syndicat des étudiants a appelé à une grève reconductible pour manifester contre la précarité étudiante.

En colère, près de "120 étudiants" ont bloqué les deux campus de l'Université Lyon 2, sur les Berges du Rhône et à Porte des Alpes ce matin, nous a indiqué Manon Moret, secrétaire générale de l'Unef Lyon, syndicat étudiant lyonnais.

"A bas le capitalisme", "grève générale 6,7,8, et continue", "le 7/03 : grève, blocage, sabotage !", "la réforme ne passera pas", "étudiants.es, travailleurs unis, nous vaincrons !" ou encore "refusons la précarité étudiante", les messages tagués sur les murs de l'Université Lumière Lyon 2 affichent l'exaspération des jeunes. Le principal accusé n'est autre que le projet de la réforme des retraites, mais pas que. "La réforme des retraites nous concerne tous même si ça peut paraître lointain pour nous, ça va impacter sur les trimestres de travail des jeunes et le chômage. En tant que jeune, ça va directement renforcer les difficultés à trouver un travail. Le gouvernement ne nous aide pas", explique la secrétaire générale du syndicat lyonnais.

Réforme des bourses et manifestation le 9 mars

L'Unef qui compte prendre part au mouvement national du 7 mars, dévoile à Lyon Capitale les autres raisons qui amènent les étudiants à se soulever. "Nous, on manifeste contre la précarité étudiante qui lamine les jeunes. Le repas à 1 euro pour les étudiants a été rejeté à une voix près au Parlement et le gouvernement qui mène actuellement la réforme des bourses, ne veut pas augmenter le montant des bourses. C'est un discours qu'on entend depuis plus de cinq ans, où l'Etat ne fait rien pour les jeunes et qui nous précarise", s'agace Manon Moret.

Pour rappel, la réforme des bourses était attendue pour janvier, puis pour février, finalement le projet sera précisé courant mars.

"Le blocage est reconductible jusqu'au retrait du projet de loi" Manon Moret, secrétaire générale de l'Unef Lyon

Alors que l'Unef prévoit un cortège jeune pour la manifestation prévue ce mardi 7 mars, au départ de la Manufacture des Tabacs, la faculté devrait également être touchée, au vu des tags signalés sur le mur.

Le campus des quais du Rhône et celui de la Porte des Alpes sont bloqués depuis ce matin par des étudiants opposés à la réforme des retraites. @ Cheyenne Gabrelle

L'Unef Lyon annonce d'ores et déjà une manifestation de la jeunesse étudiante jeudi 9 mars à 14 heures, au départ de Jean Macé. "Plusieurs milliers d'étudiants seront mobilisés" selon la secrétaire générale.