Rhône : plusieurs travaux attendus sur les routes la semaine prochaine

Le Département du Rhône va réaliser plusieurs opérations sur les routes départementales du 20 au 31 juillet, notamment à Tarare et Échalas.

Plusieurs opérations de réfection de tapis ou de gravillonnage seront réalisées par le Département du Rhône entre les 20 et 31 juillet sur les routes départementales. À Échalas, notamment, les travaux de gravillonnage débutés ce vendredi vont se poursuivre jusqu’au 20 juillet sur la RD103. Le même jour, et jusqu’au 22 juillet, des travaux de réfection de tapis seront réalisés sur la RD96/RD385 à hauteur du Val d’oings et Ternand.

À Tarare, des travaux de réfection du tapis de la RD8 seront également réalisés du 20 au 22 juillet. La circulation sera interdite sur l’axe durant la durée des opérations.

Du 22 au 31 juillet, des travaux préparatoires avant réfection du tapis superficiel par un enrobé coulé à froid seront réalisés sur la RD25, nécessitant la fermeture de la voie sur les communes concernées. Durant la même période, la RD106 sera également coupée à Dième afin que des obstacles présents sur la voie soient enlevés.

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