Actualité
120912LPL132
Maxppp

Rhône : plusieurs travaux attendus sur les routes la semaine prochaine

  • par LR

    • Le Département du Rhône va réaliser plusieurs opérations sur les routes départementales du 20 au 31 juillet, notamment à Tarare et Échalas.

    Plusieurs opérations de réfection de tapis ou de gravillonnage seront réalisées par le Département du Rhône entre les 20 et 31 juillet sur les routes départementales. À Échalas, notamment, les travaux de gravillonnage débutés ce vendredi vont se poursuivre jusqu’au 20 juillet sur la RD103. Le même jour, et jusqu’au 22 juillet, des travaux de réfection de tapis seront réalisés sur la RD96/RD385 à hauteur du Val d’oings et Ternand.

    À Tarare, des travaux de réfection du tapis de la RD8 seront également réalisés du 20 au 22 juillet. La circulation sera interdite sur l’axe durant la durée des opérations.

    Du 22 au 31 juillet, des travaux préparatoires avant réfection du tapis superficiel par un enrobé coulé à froid seront réalisés sur la RD25, nécessitant la fermeture de la voie sur les communes concernées. Durant la même période, la RD106 sera également coupée à Dième afin que des obstacles présents sur la voie soient enlevés.

    Lire aussi : Une cinquantaine d’interventions recensées dans le Rhône après les orages

    à lire également
    Près de Lyon : l’autoroute A7 fermée en soirée le 21 juillet pour une reconstitution judiciaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Près de Lyon : l’autoroute A7 fermée en soirée le 21 juillet pour une reconstitution judiciaire 17:36
    Saône-et-Loire : le nucléaire remplit les forges, le bassin cherche ses bras 17:28
    L’université Grenoble Alpes se place au coeur de la santé de demain avec son Centre de recherche en santé intégrée  17:11
    Le groupe MLT - Minet Lacing Technology. ©MLTGroup
    Loire : MLT intègre le groupe Netco et vise une croissance internationale 16:54
    120912LPL132
    Rhône : plusieurs travaux attendus sur les routes la semaine prochaine 16:39
    d'heure en heure
    Travail d'équipe projet
    Emploi : les effectifs intérimaires en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes sur le mois de mai 15:20
    On connaît les dates de fermeture des librairies Decitre de Bellecour et Confluence 14:40
    Frédéric Lavabre, directeur des divisions industries et aéronautiques de NTN Europe. ©NTNEurope
    "On a validé un plan d'investissement massif de 30 millions d'euros sur les cinq prochaines années" 14:29
    Nespresso ouvre une nouvelle boutique à Annecy 14:11
    Oullins-Pierre-Bénite : le jeune homme retrouvé inconscient dans une piscine est décédé 13:58
    Une cinquantaine d’interventions recensées dans le Rhône après les orages 13:13
    CGT drapeau
    Rhône : la CGT dénonce un manque de moyens et d’anticipation face à la canicule 12:35
    Foire de Saint-Etienne : onze jours pour honorer les savoir-faire locaux et la Thaïlande 12:07
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut