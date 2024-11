Dans son guide gastronomique 2025, le Gault&Millau récompense un sommelier de Savoie et un restaurant de Haute-Savoie.

Pour son édition 20205, le Gault&Millau met à l'honneur le savoyard Bastien Debono. Ce chef sommelier au sein de l'établissement de La Maison Bleue de Yoann Conte, situé à Veyrier-du-Lac, se voit donc attribuer la gratification de "Meilleur sommelier de l'année".

Pn plus des lauréats 2025, de nouvelles tables d'exception et de prestige ont été ajoutées. Parmi elles, Le Clos des Sens à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), qui fait son apparition dans les tables de prestige (4 toques). Elle rejoint le restaurant Paul Bocuse (Collonges-au-Mont-d'Or) et Le Neuvième Art (Lyon), entre autres, dans les tables de la région Auvergne-Rhône-Alpes retenues par le Gault&Millau.

"Une édition 2025 du guide iconique qui poursuit sa vocation de dénicher les talents émergents et de célébrer les acteurs du goût à travers la France, faisant souffler un vent nouveau et restant fidèle aux principes fondamentaux établis par Henri Gault et Christian Millau", distille le dossier presse.

Le guide version 2025 est long de 754 pages et présente 2 500 restaurants français. Il sera disponible à la vente à partir du 21 novembre au prix de 25 euros.

