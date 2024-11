Ain : Gérard Paoli, vice-président du département, est décédé

Vice-président du département de l'Ain et ancien maire de Gex, Gérard Paoli est décédé à l'âge de 79 ans, dimanche 17 novembre.

Dans un communiqué, le président du département de l'Ain, Jean Deguerry, annonce que son vice-président, Gérard Paoli, est décédé, dimanche 17 novembre 2024, à l'âge de 79 ans. Il était délégué à l'économie, aux affaires transfrontalières et européennes.

"Le décès de Gérard Paoli nous plonge dans une grande douleur. Notre collectivité, et avec elle l’Ain, perd une de ses personnalités politiques majeures qui a dévoué sa vie à l’avenir de son territoire. Malade depuis de longs mois, il a assumé sa charge d’élu avec abnégation et su faire face à l’approche de sa mort avec courage, deux vertus qui pourraient résumer son engagement politique au service de Gex et du Département", écrit ainsi Jean Deguerry dans le communiqué.

Ancien maire de Gex et aussi conseiller général depuis 2001, il était le binôme de Véronique Baure. "Pour moi, Gérard incarnait l’élégance, l’intelligence et la vivacité d’esprit avec un sens aigu du service aux autres et une implication sans faille dans les dossiers économiques et les relations transfrontalières, partage-t-elle. Il avait aussi un humour reconnu. Dans sa profession de pharmacien, comme dans ses différents mandats, il a toujours eu à cœur de servir l’intérêt général. (...) Il laissera un grand vide, pour les Gexois, pour les Gessiens et pour les Aindinois".

Un hommage lui sera rendu lors de la prochaine session départementale, lundi 9 décembre prochain.

