Suite à l'agression de deux personnes par arme blanche sur la place des Terreaux samedi dernier, un suspect avait été placé en garde à vue. Faute de preuves l'impliquant, l'individu a finalement été relâché.

Dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 novembre, deux personnes ont fait l'objet d'une attaque au couteau sur la place des Terreaux. Les deux victimes s'en étaient sorties sans pronostics vitaux engagés, mais avec des blessures au visage et une incapacité de travail. Un suspect avait été arrêté peu après les faits et placé en garde à vue pour tentative d'homicide et violence aggravée.

Suite à une enquête menée par le parquet de Lyon pour homicide volontaire, l'individu a été relâché, faute de preuves établissant son implication dans l'agression. Selon le Progrès, les investigations menées par la direction interdépartementale de la police nationale se poursuivent, afin d'identifier les auteurs des faits.

