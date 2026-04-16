Les hébergements en station enregistre une hausse d'occupation de deux points sur la saison 2025-2026 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Carton plein pour les stations de ski d'Auvergne-Rhône-Alpes. Selon la dernière conjoncture d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, les hébergements en station enregistrent une hausse d'occupation de deux points sur la saison 2025-2026. Le taux d'occupation s'élève ainsi à 68,6 %. "Le secteur des hébergements professionnels a brillé cet hiver, porté par des résidences de tourisme qui atteignent des taux d’occupation records, surpassant largement ceux des trois dernières saisons", se félicite Fabrice Pannekoucke, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

Grâce aux réservations anticipées, les stations du panel Auvergne-Rhône-Alpes ont enregistré un taux d’occupation de 88,1 % sur les vacances de fin d’année 2025. Un taux supérieur de 5,7 points à celui des vacances d’hiver (février) et en très légère hausse de 0,8 points par rapport à l’an passé. La semaine du nouvel An a d'ailleurs affiché quasi complet avec un taux d'occupation de 95 %.

Un taux d'occupation en baisse pour les vacances de février

Les résultats des vacances de février sont plus contrastés. Avec un taux d'occupation à 82,4 %, l'activité est en retrait de 3,9 points par rapport à 2025. "Si les deux semaines centrales ont enregistré de belles performances, la première semaine de la période (zone A seule en congé) et la dernière semaine (absence clientèle belge) ont enregistré un recul d’activité", précise Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

En revanche, l'inter-saison a eu du succès cette année. Avec 72,6 % d’occupation, le mois de janvier progresse de 3,2 points par rapport à l’hiver dernier. Les deux dernières semaines du mois enregistrent par ailleurs des niveaux d'occupation plus élevés que lors de la première et de la dernière semaine de février. En mars 2026, le taux d'occupation s'élève à 63 %, c'est 5,6 points de plus qu'en mars 2025.

L'hôtellerie s'illustre

Le secteur des hébergements professionnels enregistre 75,3 % d’occupation cette saison, un chiffre en hausse de 2 points par rapport à l’hiver dernier. Sans surprise, les résidences de tourisme et les villages vacances ont été les secteurs les plus performants cet hiver avec respectivement : 83,1 % et 77,5 % d’occupation.

Alors que les résidences de tourisme ont vu leur niveau de réservation progresser de 3,7 points, les villages vacances ont maintenu leur performance par rapport à l’hiver dernier avec une légère hausse de 0,9 points d’occupation. L’hôtellerie s’est quant à elle illustrée, avec un taux d'occupation moyen de 74,4 % sur la saison, soit une avance de 3,6 points par rapport à l’an dernier.

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