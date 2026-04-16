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Illustration manifestation Palestine. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lyon : un rassemblement contre la loi Yadan organisé ce jeudi

  • par Clémence Margall

    • Le collectif 69 Palestine se réunira devant le palais de Justice de Lyon ce jeudi à 18 heures pour protester contre la loi Yadan.

    Alors que la commission des lois a annoncé hier que la pétition contre la loi Yadan, qui a pourtant largement dépassé les 700 000 signatures, ne sera pas débattue à l’Assemblée nationale (pour qu'un débat soit envisagé dans l'hémicycle, une pétition doit recueillir 500 000 signatures : Ndlr) la mobilisation ne faiblit pas. À l’appel du collectif 69 Palestine, un rassemblement est prévu ce jeudi 16 avril à 18 heures devant le palais de Justice de Lyon, dans le 5e arrondissement. Une date et un lieu symbolique puisqu'il s'agit du premier jour d'examen du texte.

    Portée par la députée de la majorité présidentielle (Renaissance) Caroline Yadan, le texte prévoit d’élargir le délit d’apologie du terrorisme et créerait un nouveau délit "réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d’un État." Et établirait également que "la haine de l’État d’Israël" soit "consubstantielle à la haine des Juifs" et que "l’appel à la destruction de cet État, parce qu’il forme un collectif de citoyens juifs, est une manière détournée de s’attaquer à la communauté juive dans son ensemble."

    Au-delà de la contestation de "la loi bâillon Yadan", les manifestants dénonceront également la "criminalisation du soutien à la Palestine" et "la mise à mort des prisonniers palestiniens". Pour rappel, l’État israélien a voté le 30 mars dernier une loi réactivant la peine de mort pour "quiconque cause intentionnellement la mort d’autrui avec l’intention de nier l’existence de l’Etat d’Israël est passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité." En Cisjordanie, le texte va plus loin. Il est inscrit que "tout résident qui cause intentionnellement la mort d’une personne dans le cadre d’un acte terroriste est passible de la peine de mort."

    Lire aussi : Lyon : un rassemblement contre la loi Yadan organisé ce mercredi

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