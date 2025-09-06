Portables, tabacs saisis… La gendarmerie lutte contre les projections à la prison Lyon Corbas

La compagnie de gendarmerie de Bron a mis en place début août un plan de lutte contre les "projections" à la maison d’arrêt de Lyon Corbas, permettant l’interpellation de cinq personnes.

Depuis le début du mois d’août, la compagnie de gendarmerie de Bron a lancé plusieurs missions dédiées à la lutte contre les projections à la prison de Lyon Corbas. Plusieurs patrouilles du peloton de surveillance et d’intervention ont alors effectué des surveillances permettant la saisie de plusieurs biens, dont 7 drones, du tabac, portables, ou encore des produits stupéfiants.

Cinq personnes ont également été interpellées en flagrant délit. La gendarmerie du Rhône indique qu’elles seront convoquées par le tribunal judiciaire de Lyon pour des infractions liées aux stupéfiants, à la législation sur les drones et aux remises à détenus. Elles risquent des peines d’emprisonnement.