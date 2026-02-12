Pour aider les micro-entreprises, la Métropole de Lyon engage les deux premières opérations en bail réel solidaire d’activité

Permettant aux micro-entreprises d’accéder à des locaux d’activité à des prix décotés par rapport à ceux du marché, le bail réel solidaire d’activité (BRSA) a été engagé par la Métropole de Lyon dans les 2e et 3e arrondissements.

Créé par l’ordonnance du 8 février 2023, le bail réel solidaire d’activité (BRSA) permet aux entreprises de réduire leur coût d’accès à des locaux professionnels et de proposer une offre abordable, aussi bien en accession qu’en location. Ce dispositif, destiné aux micro-entreprises de moins de 10 salariés et réalisant moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, ouvre ainsi l’accès à des surfaces de bureaux, de commerces ou d’artisanat à des prix décotés de 25 % à près de 50 % par rapport au marché classique.

Encore jamais mis en place sur le territoire national, le BRSA a été engagé pour la première fois dans le 2e et le 3e arrondissement de Lyon, annonce la Métropole de Lyon ce jeudi dans un communiqué. Deux opérations de BRSA locatif ont ainsi été lancées le 6 février par les instances de la Foncière solidaire du Grand Lyon, laquelle va acquérir les surfaces et cédera des droits réels à un bailleur social. Ce dernier conclura ensuite des contrats d’occupation avec des micro-entreprises.

Livraison attendue fin 2028

Dans le détail, les opérations concernent les résidences Cœur Moncey (3e arr.) et La Hora (2e arr.). Dans le premier cas, les opérations de réhabilitation portent sur quatre bâtiments à l’angle des rues Paul Bert et Moncey, sur un foncier mis à disposition par la collectivité. Grâce au BRSA, les 4 locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée entièrement remis à neuf (de 39 m2 à 81 m2) pourront être proposés à la location à des prix entre 25 % à 35 % inférieurs aux loyers du marché libre. Ce vaste projet s’inscrit par ailleurs dans un réaménagement plus global du quartier prioritaire Moncey conduit par la Métropole et la Ville de Lyon.

La seconde résidence proposera à terme 966 m2 de locaux tertiaires en BRSA au sein de la ZAC Confluence, afin de "répondre aux objectifs de la Métropole et de la Ville de Lyon de développer une offre de tertiaire abordable sur le quartier Confluence", ainsi que 56 logements en BRS. Ainsi, "ce sont près de 1000 m2 de bureaux qui pourront être proposés à la location à des prix près de 50 % inférieurs à ceux du marché libre", précise encore la collectivité. Dans les deux cas, le début des travaux est prévu courant 2026 pour une livraison attendue fin 2028.

