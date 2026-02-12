Bison futé : une circulation très difficile attendue en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end

La circulation sera difficile dans le sens des départs vendredi 13 février, et très compliquée samedi 14 février en Auvergne-Rhône-Alpes, indique Bison Futé.

Bison Futé voit rouge pour ce week-end de vacances scolaires en Auvergne-Rhône-Alpes. La circulation sera, en effet, difficile dès ce vendredi 13 février dans le sens des départs, et plus particulièrement en direction des Alpes.

Bison Futé recommande ainsi aux automobilistes d’éviter l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 17 heures à 20 heures, l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 15 heures à 20 heures, ainsi que l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 17 heures à 20 heures. La carte sera verte dans le sens des retours.

Des routes saturées pour la journée de samedi

Le pic est toutefois attendu samedi 14 février sur les routes régionales où la circulation sera très compliquée dans le sens des départs, précise toujours Bison Futé. L’A40 sera, en effet, rouge entre 11 heures et 14 heures. Ce sera également le cas sur l’autoroute A43 de 9 heures à 14 heures.

La circulation restera dense sur l’autoroute A48, entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble, de 10 heures à 17 heures, sur la route nationale 85, entre Grenoble et Gap, de 15 heures à 19 heures et sur l’autoroute A46 et la route nationale 346 de 10 heures à 19 heures. Dans le sens des retours, il est une nouvelle fois recommandé aux automobilistes d’éviter l’A40, entre 9 heures et 15 heures, et l’A43, entre 11 heures et 14 heures.

Dimanche, les routes retrouveront une circulation habituelle.