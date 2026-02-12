Actualité
Image d’illustration. © Rawpixel

Bison futé : une circulation très difficile attendue en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end

  • par Clémence Margall

    • La circulation sera difficile dans le sens des départs vendredi 13 février, et très compliquée samedi 14 février en Auvergne-Rhône-Alpes, indique Bison Futé.

    Bison Futé voit rouge pour ce week-end de vacances scolaires en Auvergne-Rhône-Alpes. La circulation sera, en effet, difficile dès ce vendredi 13 février dans le sens des départs, et plus particulièrement en direction des Alpes.

    Bison Futé recommande ainsi aux automobilistes d’éviter l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 17 heures à 20 heures, l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 15 heures à 20 heures, ainsi que l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 17 heures à 20 heures. La carte sera verte dans le sens des retours.

    Des routes saturées pour la journée de samedi

    Le pic est toutefois attendu samedi 14 février sur les routes régionales où la circulation sera très compliquée dans le sens des départs, précise toujours Bison Futé. L’A40 sera, en effet, rouge entre 11 heures et 14 heures. Ce sera également le cas sur l’autoroute A43 de 9 heures à 14 heures.

    La circulation restera dense sur l’autoroute A48, entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble, de 10 heures à 17 heures, sur la route nationale 85, entre Grenoble et Gap, de 15 heures à 19 heures et sur l’autoroute A46 et la route nationale 346 de 10 heures à 19 heures. Dans le sens des retours, il est une nouvelle fois recommandé aux automobilistes d’éviter l’A40, entre 9 heures et 15 heures, et l’A43, entre 11 heures et 14 heures.

    Dimanche, les routes retrouveront une circulation habituelle.

    à lire également
    Pour aider les micro-entreprises, la Métropole de Lyon engage les deux premières opérations en bail réel solidaire d’activité

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pour aider les micro-entreprises, la Métropole de Lyon engage les deux premières opérations en bail réel solidaire d’activité 15:37
    Bison futé : une circulation très difficile attendue en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end 15:00
    "Envoyer le cancer des enfants sur la Lune" : l'incroyable défi sportif lancé par l'association lyonnaise 2 500 voix 14:23
    Arnaud montebourg
    Arnaud Montebourg nommé président du conseil de surveillance de la société lyonnaise Monego 13:51
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Près de Lyon : à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h, le conducteur de la Audi risque gros 13:18
    d'heure en heure
    BD : L’humour mordant de Florence Dupré la Tour 12:44
    Élections à Lyon : les écologistes signalent des posts Facebook sponsorisés pro-Aulas 12:00
    Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement
    Métropolitaines 2026 : la gauche promet de maintenir "des vacances pour tous" dans les quartiers populaires 11:21
    PFAS LYON arkema daikin
    PFAS au sud de Lyon : l’étude Perfao est lancée, 300 Grands Lyonnais vont être testés 10:47
    16 % des PME-TPE d’Auvergne-Rhône-Alpes ont connu une baisse de chiffre d'affaires de plus de 10 % en 2025 10:10
    Rhône : une épicerie sociale itinérante déployée dans les communes rurales 09:38
    La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.
    846 projets soutenus : le comité régional d'orientation de l'Ademe dévoile son bilan et ses ambitions 09:11
    voiture police faits-divers
    Lyon : une enquête ouverte après la découverte d'ossements d’apparence humaine sur un chantier 08:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut