Au lendemain du 1er tour de l’élection présidentielle, le duel à venir au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n’est pas le seul à faire parler de lui. Impossible de ne pas se pencher sur l’abstention. Dans quatre communes de la Métropole de Lyon, elle dépasse les 30 %.

Après des élections municipales, en 2020, au fort taux d’abstention et un scrutin régional, en 2021, marqué par un absentéisme record l’abstention s’annonçait comme la grande inconnue de ce 1er tour de la présidentielle. De quoi donner des sueurs froides à certains candidats et à leurs équipes. Au lendemain de la première étape de cette élection présidentielle, il apparaît que l’abstention a de nouveau été très élevée.

Une abstention proche de celle de 2002

Au niveau national elle a atteint 26,31% des inscrits, soit le plus haut niveau pour un premier tour d'une présidentielle après le 28,4% de 2002. En dehors de 2002, les abstentions les plus élevées jusqu'alors avaient été constatées, pour un premier tour, en 1969 (22,4%) et 2017 (22,23%).

Dans la Métropole de Lyon, les communes n’échappent pas à la règle et parmi les 59 que compte le territoire, 10 dépassent même la moyenne nationale. À Feyzin (28,72%), Pierre-Bénite (29,62 %), Saint-Priest (29,87 %), Décines-Charpieu (28,01%), Meyzieu (26,48%) et Bron (26,49 %) entre 26 et 30 % des inscrits ne se sont pas déplacés dans l’isoloir dimanche 10 avril.

Plus de 40 % d'abstention à Vaulx-en-Velin

Dans quatre autres communes de la Métropole de Lyon, l’abstention atteint même des niveaux inquiétants en dépassant les 30% d’abstention, comme lors du précédent scrutin en 2017 :

À Vénissieux , où 29 228 électeurs sont inscrits, le taux d’abstention atteint 31,50 % pour ce premier tour. En 2017, il était de 33,84 %, on note donc une très légère amélioration.

, où 29 228 électeurs sont inscrits, le taux d’abstention atteint pour ce premier tour. En 2017, il était de 33,84 %, on note donc une très légère amélioration. À Givors , où 11 231 électeurs sont inscrits, le taux d’abstention atteint 34,24 % pour ce premier tour. En 2017, il était de 35,6 %, là aussi il y a une légère évolution positive.

, où 11 231 électeurs sont inscrits, le taux d’abstention atteint pour ce premier tour. En 2017, il était de 35,6 %, là aussi il y a une légère évolution positive. À Saint-Fons , où 8 573 électeurs sont inscrits, le taux d’abstention atteint 38,78 % pour ce premier tour. En 2017, il était de 37,89 %, il progresse donc de près d’un point en cinq ans.

, où 8 573 électeurs sont inscrits, le taux d’abstention atteint pour ce premier tour. En 2017, il était de 37,89 %, il progresse donc de près d’un point en cinq ans. À Vaulx-en-Velin, commune souvent marquée par ses forts taux d’abstention, où 24 055 électeurs sont inscrits, le taux d’abstention atteint 40,45 % pour ce premier tour. En 2017, il était de 41,70 %. Cinq ans plus tard il a donc légèrement diminué.

