Le sable du Sahara de retour à Lyon mercredi

Le sable du Sahara fait son retour en France dès demain, lundi 11 avril, dans le sud du territoire. Il devrait arriver sur Lyon mercredi.

C'est la troisième fois en un mois que le sable du Sahara survole la France. Ce sable, venu du nord de l'Afrique, est parfois emporté par les vents et dirigé vers le nord. Alors, les particules les plus fines traversent la Méditerranée et arrivent jusqu'en Europe, explique Météo Express.

Mieux vaut attendre avant de laver sa voiture

Lorsqu'il pleut, le sable du Sahara se dépose en fines couches sur les surfaces, notamment sur les voitures, comme les Lyonnais ont pu le constater lors du dernier épisode. Pour l'heure, aucune averse n'est attendue à Lyon ce mercredi 13 avril. Mais il est encore trop tôt pour que les prévisions météorologiques soient exactes. Il est donc conseillé d'attendre un peu avant de laver sa voiture.