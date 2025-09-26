Actualité
Tanner Tessmann of Olympique Lyonnais celebrates his goal 0-1 during the UEFA Europa League, League Phase, MD1 football match between FC Utrecht and Olympique Lyonnais on 25 September 2025 at Stadion Galgenwaard in Utrecht, Netherlands – Photo Joris Verwijst / Orange Pictures / DPPI (Photo by Joris Verwijst / Orange Pictures / DPPI via AFP)

Ligue Europa : coup d’envoi réussi pour l’OL qui s’impose face à Utrecht

  • par Clémence Margall

    • L’Olympique lyonnais a réussi à s’imposer face aux Néerlandais grâce à un but de Tanner Tessmann pour cette première journée de Ligue Europa.

    Premier match de Ligue Europa réussi pour l’Olympique lyonnais qui s'est imposé 1 but à 0 face à l’Utrecht hier soir sur la pelouse néerlandaise. Pendant 45 minutes, les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas chômé, poussés dans leurs retranchements par Utrecht.

    Le soulagement est survenu lors de la deuxième mi-temps, les Lyonnais ne laissant aucun espace à leurs adversaires. À son entrée sur le terrain, Tanner Tessmann a finalement sauvé le match grâce à une sublime frappe à la 75 minutes.

