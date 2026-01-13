Actualité
Dispositif FR-Alerte @ Ministère de l’Intérieur

Un exercice de sécurité civile organisé ce jeudi à Genay

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 15 janvier, un exercice de sécurité civile sera mené par les autorités sur le site de BASF à Genay.

    Jeudi 15 janvier, un exercice de sécurité civile sera conjointement mené par les autorités sur le site de BASF à Genay à partir de 8 h 30. L'objectif ? Simuler une situation d'urgence dans des conditions proches du réel pour tester les capacités d'action des équipes et garantir la sécurité des populations en cas de réel incident.

    Sirènes et alertes

    L'exercice sera notamment l'occasion de tester le nouveau dispositif d'alerte et d'information par diffusion cellulaire FR-alert : "Les personnes qui recevront la notification d’alerte, accompagnée d’un signal sonore spécifique, n’auront aucune action à entreprendre ni de comportement particulier de mise à l’abri à adopter", rassure la préfecture.

    Pas de panique en cas de bruit, les sirènes du plan particulier d’intervention de l’exploitant et du système d’alerte et d’informations aux populations de la commune de Genay seront également déclenchées dans le cadre de l'exercice.

