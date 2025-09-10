Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi

La qualité de l'air restera moyenne à bonne ce mercredi 10 septembre 2025 à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

On respire toujours relativement bien à Lyon ce mercredi. Comme depuis le début de la semaine, et malgré le retour du soleil qui devrait entrainer une légère hausse de la formation d'ozone, la qualité de l'air restera moyenne à bonne.

Les concentrations en particules fines devraient rester basses, tout comme le dioxyde de soufre. Hormis autour des grands axes de circulation, la qualité de l'air à Lyon restera donc bonne à moyenne.