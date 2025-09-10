Actualité
Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
Cour D’Assises de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Lyon : dix hommes jugés pour des braquages d'armureries en Suisse

  • par La Rédaction avec AFP

    • Le procès de dix hommes, accusés d'avoir participé à une série de braquages dans des armureries en Suisse en 2020, a débuté mardi devant la Cour d’assises du Rhône.

    "Dans nos têtes, c'était la manière immédiate de faire de l'argent, on s'est mis en tête de faire des braquages", a reconnu d'emblée l'un des accusés. Cinq d'entre eux comparaissent détenus, cinq sont libres sous contrôle judiciaire. Ils sont tous jugés pour association de malfaiteurs. Les autres chefs d'accusation varient de recel à tentative de meurtre selon leur implication dans les événements.

    Il leur est reproché leur participation à divers degrés à des braquages d'armureries en Suisse entre septembre 2020 et le 30 octobre 2020. La dernière tentative, à laquelle ils ne participaient pas tous, avait mal tournée, donnant lieu à une fusillade qui a fait un blessé grave parmi les assaillants.

    La première journée d'audience a été consacrée à la présentation des accusés, dont certains ont déjà un lourd casier judiciaire avec jusqu'à 25 mentions pour vols à main armée, recel, usage de faux, enlèvement, ou encore évasion.

    Plusieurs ont déjà passé plus de dix ans en prison. "On a grandi en prison, on a plus les codes de la prison que du monde extérieur", a reconnu l'un d'eux.

    Le procès doit se tenir jusqu'au 22 septembre.

    à lire également
    Kohleria allenii
    Lyon : un marché aux plantes rares organisé au parc de la Tête d'Or

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Kohleria allenii
    Lyon : un marché aux plantes rares organisé au parc de la Tête d'Or 09:35
    Vallée de la chimie
    Industrie chimique : l'Auvergne-Rhône-Alpes se classe deuxième région française en termes d'emplois 09:08
    En direct. Blocages du 10 septembre à Lyon : des tensions place Guichard, une manifestation à Feyzin 08:44
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : dix hommes jugés pour des braquages d'armureries en Suisse 08:38
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi 08:14
    d'heure en heure
    Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:54
    Un temps sec et agréable ce mercredi à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:14
    Cédric Van Styvendael
    Métropole : "Une majorité qui n’a pas passé son mandat à se tirer dans les pattes", salue Cédric van Styvendael 07:00
    ZTL. Paris repousse la verbalisation : à Lyon, il n'en est pas question 09/09/25
    Municipales 2026 : Marc Fraysse sera finalement candidat à Villeurbanne 09/09/25
    Manifestation contre la réforme des retraites sur le pont de la Guillotière @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : plus de 80 actions attendues ce mercredi, du rassemblement "banal" au blocage "potentiellement violent" 09/09/25
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    "Bloquons tout" : l'université Lyon 2 ferme ses campus face à une "situation tendue" 09/09/25
    Une opération de démoustication prévue dans les pentes de la Croix-Rousse 09/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut