Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

  • par La Rédaction

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orages par Météo France ce mercredi 10 septembre 2025.

    Alors qu'un temps calme et ensoleillé est revenu sur une large partie de la région, deux départements restent soumis aux orages ce mercredi 10 septembre. Il s'agit de l'Isère et de la Savoie. Ces deux départements ont été placés en vigilance jaune orages par Météo France.

    Une vigilance qui sera valable seulement en matinée ce mercredi et qui devrait prendre fin aux alentour de 10h pour laisser place à un temps plus calme.

