Le néerlandais Picnic va s'implanter dans la région lyonnaise

L'entreprise néerlandaise Picnic, spécialisée dans la livraison de courses alimentaires à domicile, a vu ses ventes bondir en France de 40% en 2025 et va s'installer dans la région lyonnaise, après avoir déjà investi les Hauts-de-France et l'Île-de-France.

Ce "supermarché en ligne" fondé aux Pays-Bas en 2015 revendique auprès de l'AFP un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros dans l'Hexagone, où il est arrivé en 2021. A l'échelle du groupe, présent dans trois pays, les ventes atteignent 1,5 milliard d'euros en 2025, en hausse de 25% par rapport à 2024, selon la même source.

"L'année de ses 10 ans", Picnic "a levé 430 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques afin d'accélérer son développement, en particulier en Allemagne où elle est désormais leader du marché" de la livraison alimentaire à domicile, selon un communiqué.

Son modèle ? Proposer via son application une grande variété de produits à des prix "alignés" sur ceux des hypermarchés et livrer gratuitement, dans des voiturettes électriques, des commandes de 40 euros minimum sur des fenêtres de 20 minutes. Preuve de son succès, Picnic assure détenir "40% de part de marché de la livraison à domicile" dans les Hauts-de-France, sa zone d'implantation initiale dans l'Hexagone.

Arrivée en Ile-de-France en 2023, elle "livre désormais une zone de livraison de plus de 2,2 millions de familles franciliennes", mais n'exerce pas dans Paris intra-muros.

Une implantation à Lyon

Des discussions sont en cours pour un nouvel entrepôt dans la périphérie lyonnaise afin de livrer Lyon et ses alentours, indique Picnic, qui prévoit aussi des "hubs" (de plus petits entrepôts) à Grenoble, Saint-Etienne, Valence et Annecy. Une fois signé, le projet devrait prendre neuf mois pour sortir de terre.

L'entreprise, qui a signé "un accord de distribution stratégique avec Intermarché" pour ses approvisionnements, est passée "de 2 à plus de 1.500 collaborateurs en quatre ans" en France.

Elle a "lancé à l'été 2025 une importante campagne de recrutements visant l'embauche de plus de 300 personnes en CDI" pour préparer et livrer les commandes, et revendique "l'embauche de 300 nouveaux collaborateurs" supplémentaires début 2026. La fondation Bill et Melinda Gates compte parmi ses investisseurs.