Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi

    • La qualité de l'air devrait être globalement bonne ce mardi 9 septembre, avec un vent du nord qui assurera un bon brassage atmosphérique.

    Alors que le soleil sera de retour à Lyon ce mardi 9 septembre, la qualité de l'air devrait rester globalement bonne tout au long de la journée. Une tendance qui devrait se poursuivre avec toujours du vent du nord qui assurera un bon brassage atmosphérique.

    Ainsi, hormis autour des grands axes de circulation, comme la M6, la M7 et le périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera bonne à moyenne. Les concentrations en particules fines et en dioxyde de soufre seront en baisse.

    Lyon soleil
    Du soleil et jusqu'à 23 degrés attendus ce mardi à Lyon

