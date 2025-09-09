Environ 900 personnes étaient rassemblées à Lyon, place des Terreaux, pour fêter la chute du gouvernement de François Bayrou. (Photo by Elsa Biyick / Hans Lucas via AFP)

Environ 900 personnes se sont rassemblées à Lyon ce lundi 8 septembre au soir pour fêter la chute du gouvernement de François Bayrou.

Ils étaient environ 900 personnes ce lundi soir rassemblées à Lyon, place des Terreaux, pour fêter, à l'appel du mouvement "Bloquons tout" et de Lyon Insurrection, la chute, quelques heures plus tôt, du gouvernement de François Bayrou. Au niveau national, de source policière, quelques 200 mobilisations ont été recensées, fédérant 11000 personnes au total.

"Les actions les plus significatives" ont été observées à Rennes (750 personnes), Lyon (500 personnes), Brest (400 personnes), Grenoble (250 personnes) et le Havre (220 personnes) dans une ambiance "globalement festive", précise une source policière à l'AFP.

"A Lyon, des protestataires ont procédé à des tirs de mortiers d'artifice, ce qui a engendré un mouvement de foule", mais le calme est revenu après l'intervention des forces de l'ordre, a-t-elle précisé. Selon nos informations, les forces de l'ordre déployées sur le terrain ont du faire usage de gaz lacrymogènes en réponse à des dégradations et des jets de projectiles des manifestants contre les force de l'ordre. Le cortège s'est finalement dispersé au cours de la soirée.