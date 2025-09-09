Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Du soleil et jusqu'à 23 degrés attendus ce mardi à Lyon

  • par La Rédaction

    • C'est une belle journée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mardi 9 septembre, avec le retour d'un temps sec et des températures agréables.

    Au lendemain d'une journée pluvieuse et orageuse, le soleil est de retour à Lyon. Un temps sec avec des éclaircies, quelques nuages et des températures assez agréables l'après-midi attend toute la région lyonnaise ce mardi 9 septembre.

    S'il fait 15 degrés ce mardi matin, le thermomètre atteindra les 23 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison et qui devraient légèrement augmenter pour les journées de mercredi et jeudi à Lyon.

    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi

