Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce vendredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera moyenne à bonne ce vendredi 7 novembre dans l'ensemble de l'agglomération lyonnaise.

    On respire toujours relativement bien à Lyon et dans la métropole ce vendredi 7 novembre. Malgré une légère dégradation des conditions, notamment à Lyon et Villeurbanne, avec une qualité de l'air dégradée, dans le reste de la métropole elle restera moyenne à bonne.

    Les concentrations d'ozone et de dioxyde de soufre seront faibles tandis qu'elles seront moyennes pour les particules fines et le dioxyde d'azote. A noter que la situation sera dégradée autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay.

    pâté en croûte
    Et à la fin... aucun Lyonnais n'est sacré champion de France de pâté-croûte

