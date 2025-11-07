Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce vendredi

La qualité de l'air restera moyenne à bonne ce vendredi 7 novembre dans l'ensemble de l'agglomération lyonnaise.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans la métropole ce vendredi 7 novembre. Malgré une légère dégradation des conditions, notamment à Lyon et Villeurbanne, avec une qualité de l'air dégradée, dans le reste de la métropole elle restera moyenne à bonne.

Les concentrations d'ozone et de dioxyde de soufre seront faibles tandis qu'elles seront moyennes pour les particules fines et le dioxyde d'azote. A noter que la situation sera dégradée autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay.