La Saône à Lyon toujours en vigilance crues

    • La Saône à Lyon est une nouvelle fois concerné par une vigilance crues ce vendredi 7 novembre 2025.

    Alors que le soleil est de retour à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise depuis le milieu de la semaine, Météo France a maintenu sa vigilance crues pour le département du Rhône et principalement pour la Saône à Lyon.

    "A Lyon, les niveaux de la Saône sont durablement orientés à la baisse", explique pourtant Météo France qui maintient tout de même sa vigilance.

    Le département du Rhône est l'unique département de la région Auvergne-Rhône-Alpes a être en vigilance météo ce vendredi.

    Faire défiler vers le haut