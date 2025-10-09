Actualité
vue panorama lyon
@Guillaume Lamy

Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera relativement bonne ce jeudi 9 octobre à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

    Ce jeudi, et grâce notamment à un vent de nord qui se renforcera, on respire bien à Lyon. Les conditions météos limiteront l'accumulation des polluants et la qualité de l'air devrait rester bonne à moyenne dans l'ensemble de la métropole de Lyon.

    Si les concentrations en dioxyde de soufre seront en baisse, elles seront stables pour les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote. L'ensemble de la métropole est classé moyenne à bonne par Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

    à lire également
    L'Asvel condamnée à indemniser son ex-entraîneur, Mitrovic

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'Asvel condamnée à indemniser son ex-entraîneur, Mitrovic 07:48
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi 07:27
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un jeudi sous la grisaille à Lyon, seulement 17 degrés attendus 07:14
    Guillaume Sabiron
    "On risque de passer à côté de hotspots très localisés de pollution" assure Guillaume Sabiron 07:00
    Cosplay, gastronomie et traditions : Japan Touch & Salon de l’Asie s’installent à Lyon 08/10/25
    d'heure en heure
    punaise de lit
    Lyon déclare la guerre aux punaises de lit 08/10/25
    Saône-et-Loire : partenariat avec le n°1 des logiciels de planification de transport 08/10/25
    Jean-Charles Kohlhaass
    Oullins-Pierre-Bénite : la gauche s'unit derrière Jean-Charles Kohlhaas pour les municipales 2026 08/10/25
    Trail des coursières
    Trail des Coursières : les inscriptions sont lancées 08/10/25
    Lyon : les courges font leur show au parc de la Tête d’Or 08/10/25
    Municipales 2026 : "Voix commune !" rejoint officiellement les écologistes 08/10/25
    Slogans pro-Hamas à Vénissieux : la préfète du Rhône fait un signalement à la justice 08/10/25
    Marie Robert
    Deux Rhodaniennes récompensées du Prix Jeunes Talents l'Oréal-Unesco 08/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut