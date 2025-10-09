Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi

La qualité de l'air restera relativement bonne ce jeudi 9 octobre à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

Ce jeudi, et grâce notamment à un vent de nord qui se renforcera, on respire bien à Lyon. Les conditions météos limiteront l'accumulation des polluants et la qualité de l'air devrait rester bonne à moyenne dans l'ensemble de la métropole de Lyon.

Si les concentrations en dioxyde de soufre seront en baisse, elles seront stables pour les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote. L'ensemble de la métropole est classé moyenne à bonne par Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.