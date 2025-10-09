Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un jeudi sous la grisaille à Lyon, seulement 17 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée relativement grise qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 9 octobre 2025.

    Ce jeudi, le soleil devrait se montrer discret à Lyon. La journée sera largement dominée par la grisaille avec sans doute très peu d'éclaircies. Des nuages qui se maintiendront du matin au soir et jusqu'à la nuit prochaine.

    Côté températures, il fait 12 degrés ce jeudi matin mais le mercure ne dépassera pas les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison. Avant un retour du soleil pour ce weekend à Lyon.

    à lire également
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi 07:27
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un jeudi sous la grisaille à Lyon, seulement 17 degrés attendus 07:14
    Guillaume Sabiron
    "On risque de passer à côté de hotspots très localisés de pollution" assure Guillaume Sabiron 07:00
    Cosplay, gastronomie et traditions : Japan Touch & Salon de l’Asie s’installent à Lyon 08/10/25
    punaise de lit
    Lyon déclare la guerre aux punaises de lit 08/10/25
    d'heure en heure
    Saône-et-Loire : partenariat avec le n°1 des logiciels de planification de transport 08/10/25
    Jean-Charles Kohlhaass
    Oullins-Pierre-Bénite : la gauche s'unit derrière Jean-Charles Kohlhaas pour les municipales 2026 08/10/25
    Trail des coursières
    Trail des Coursières : les inscriptions sont lancées 08/10/25
    Lyon : les courges font leur show au parc de la Tête d’Or 08/10/25
    Municipales 2026 : "Voix commune !" rejoint officiellement les écologistes 08/10/25
    Slogans pro-Hamas à Vénissieux : la préfète du Rhône fait un signalement à la justice 08/10/25
    Marie Robert
    Deux Rhodaniennes récompensées du Prix Jeunes Talents l'Oréal-Unesco 08/10/25
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Il roule drogué à 169 km/h... Un chauffard de 18 ans perd son permis obtenu deux mois plus tôt 08/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut