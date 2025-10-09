Un jeudi sous la grisaille à Lyon, seulement 17 degrés attendus

C'est une journée relativement grise qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 9 octobre 2025.

Ce jeudi, le soleil devrait se montrer discret à Lyon. La journée sera largement dominée par la grisaille avec sans doute très peu d'éclaircies. Des nuages qui se maintiendront du matin au soir et jusqu'à la nuit prochaine.

Côté températures, il fait 12 degrés ce jeudi matin mais le mercure ne dépassera pas les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison. Avant un retour du soleil pour ce weekend à Lyon.