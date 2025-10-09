L'Asvel condamnée à indemniser son ex-entraîneur, Mitrovic

L'Asvel devra bien verser plus de 500 000 euros à son ancien entraineur Zvezdan Mitrovic, licencié en 2020 par son président Tony Parker.

La Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance du Conseil de prud'hommes qui avait condamné l'Asvel Lyon-Villeurbanne à verser près de 500.000 euros d'indemnités à son ancien entraîneur, le Monténégrin Zvezdan Mitrovic pour licenciement abusif en 2020, a annoncé mercredi l'avocat du technicien.

L'Asvel devra donc verser 481.464 euros à Mitrovic (plus 2.000 euros de frais de procédure), congédié le 19 mai 2020 pour "faute grave" par son président Tony Parker. Cette saison-là, les compétitions avaient été stoppées prématurément en raison de la pandémie de Covid-19. Son contrat courait jusqu’en juin 2021.

Un limogeage en question

A l'époque, l'ancien joueur des Spurs était resté flou sur les motifs de cette décision, évoquant "des limites franchies" et des "choses négociées avec lui avant son contrat" que le technicien n'avait "pas respectées". Il avait alors précisé que le limogeage n'était pas lié aux résultats du club.

Âgé de 55 ans aujourd'hui, Zvezdan Mitrovic était arrivé à Villeurbanne en janvier 2018 en remplacement du Franco-canadien JD Jackson. Avec lui, le club villeurbannais a remporté le Championnat de France et la Coupe de France 2019. Au moment de son départ, Villeurbanne était co-leader du Championnat de France Elite mais aussi 15e sur 18 en Euroligue.

La saison suivante, il avait rejoint Monaco, club avec lequel il a remporté l'Eurocoupe en 2021, avant d'être licencié en fin d'année après un mauvais début de saison. Par la suite, Zvezdan Mitrovic a entraîné Galatasaray Istanbul (2023-2024) et dirige actuellement le club slovène de Cedevita Olimpija.